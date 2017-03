Hearthstone Viaggio a Un'Goro: ecco le carte Missione del Ladro e dello Sciamano

Giorno dopo giorno,continua a rivelare i servitori, le magie, i segreti e le armi che a breve faranno il loro debutto incon l’espansione

Fra le ultime novità spiccano la carte Missione del Ladro e dello Sciamano. La prima si chiama The Caverns Below: dopo aver giocato 4 minion uguali riceveremo il Crystal Core, che al costo di 5 Mana trasformerà tutti i nostri servitori (pedine comprese) in 5/5 fino alla fine della partita. Con la seconda (Unite the Murlocs), dopo aver evocato 10 Murloc otterremo Megafin, un 5 Mana 8/8 che riempirà la mano con Murloc casuali. Lo Sciamano dà il benvenuto anche a un’altra carta leggendaria: Kalimos Primal Lord, un 7/7 da 8 Mana che quando scenderà in campo vi offrirà la possibilità di scegliere e lanciare un'invocazione elementale che garantirà bonus extra, a patto di aver giocato un elementale durante il turno precedente. Trovate tutte le ultime aggiunte nella galleria in calce alla notizia. Ricordiamo che Viaggio a Un’Goro sarà disponibile a inizio aprile.