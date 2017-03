Hearthstone Viaggio a Un'Goro: nuove carte per Cacciatore, Guerriero e Paladino

Recentementeha rivelato alcune delle nuove carte diche debutteranno nel gioco con l'arrivo di, la prossima grande espansione in programma.

Le ultime aggiunte comprendono una leggendaria per il Guerriero, due rare e una comune per il Cacciatore e altre carte che sfruttano la nuova meccanica "Adattamento", che ci consentirà di potenziare i nostri alleati scegliendo fra diversi bonus. Nella galleria in calce alla notizia potete osservare tutte le carte svelate di recente. Ricordiamo ai lettori che Hearthstone: Viaggio a Un’Goro non ha al momento una data di uscita, sappiamo solo che sarà disponibile per l’acquisto nel corso della prima metà di aprile su PC e dispositivi mobile.