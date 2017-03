Hearthstone Viaggio a Un'Goro: rivelata la Carta Missione del Paladino

Il lancio di, la prossima grande espansione di, si avvicina, econtinua a rivelarci alcune della carte del nuovo set.

Fra le ultime novità presentate spicca la carta missione del Paladino, chiamata The Last Kaledosaur: dopo aver lanciato 6 Magie sui nostri servitori otterremo Galvadon, un 5/5 dal costo di 5 Mana che potrà adattarsi ben 5 volte. Un’altra aggiunta interessante è la nuova versione di Hemet Nesingway, che ritorna col nome di Hemet Jungle Hunter: si tratta di un 6/6 da 6 Mana che quando scenderà in campo distruggerà le carte da 0 a 3 Mana rimaste nel nostro mazzo, una meccanica unica che potrebbe originare nuovi archetipi. Nella galleria in calce trovate tutte le ultime aggiunte, mentre presso questo indirizzo potete vedere le carte rivelate nei giorni scorsi. Ricordiamo che Viaggio a Un’Goro uscirà nella prima metà di aprile su PC, tablet e smartphone.