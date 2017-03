Hearthstone Viaggio a Un'Goro: rivelate nuove carte leggendarie

Nel corso delle ultime oreha rivelato otto nuove carte di, la prossima espansione diche debutterà nella prima parte di aprile.

Fra queste troviamo tre leggendarie decisamente interessanti: Ozruk (Neutrale) è un servitore 5/5 da 9 Mana con Provocazione che acquisterà 5 punti salute extra per ogni Elementale giocato nel turno precedente; i Paladini danno il benvenuto a Sunkeeper Tarim, 3/7 da 6 Mana che quando scenderà in battaglia imposterà la salute e l’attacco di tutti gli altri minion a 3; infine ecco Clutchmother Zava, un 2 Mana 2/2 esclusivo dello Stregone con un effetto particolare che strizza l’occhio all’archetipo del Discardlock: ogni volta che questa carta verrà scartata, guadagnerà +2/+2 e tornerà nella vostra mano. Potete consultare tutte le ultime aggiunte nella galleria in calce alla notizia. Siete soddisfatti fino a questo momento delle novità di Viaggio a Un'Goro?