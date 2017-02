Hearthstone Winter Playoff in diretta da Roma sabato 11 e domenica 12 febbraio

presenta, in collaborazione con, i Winter Playoff di: il torneo sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it durante il weekend (11 e 12 febbraio), di seguito gli orari e tutti i dettagli.

Hearthstone Winter Playoff 2017

11 Febbraio - Europe Winter Playoffs + Fireside Gathering

12 Febbraio - Europe Winter Playoffs + Fireside Gathering

L'inizio delle dirette è previsto per le ore 11:30, le trasmissioni andranno in onda sul nostro canale Twitch con il commento di Luigi "Davdas" Ragoni, Francesco "Royalmail" Giardino, Gianluca "Pingu" Piscedda e Riccardo "RickM" Montemurro.

Di seguito, una breve panoramica dell'evento per chi volesse partecipare alla manifestazione:

"Durante tutte e tre le giornate potrete assistere alle partite proiettate sui vari maxi schermi allestiti per questa occasione, e potrete inoltre partecipare alle moltissime attività che verranno presentate durante queste tre giornate di E-Sport, speciali punti di ristoro saranno allestiti per darvi una pausa ricca di cibo e bevande tra una partita e l’altra. Durante queste tre giornate, passando dalla Red Star Gaming potrete incontrare moltissimi giocatori professionisti di Hearthstone. Ricordiamo inoltre che se non amate stare con le mani in mano, tutti i giorni si svolgeranno anche rapidi tornei da 4 o 8 giocatori che vi permetteranno di portarvi a casa altri gadget oltre a tanti fantastici side event a tema Hearthstone. Tutte le persone che parteciperanno ai Fireside Gathering organizzati durante queste tre giornate riceveranno in regalo lo speciale dorso per Hearthstone, Nucleo Energetico!"

La sala RedStar si trova in Via Gian Luca Squarcialupo 8 a Roma ed è facilmente raggiungibile a piedi sia dalla stazione della metro B di piazza Bologna che dalla stazione Tiburtina. Maggiori dettagli sull'evento Facebook ufficiale e sulla pagina di GamingArena.