Heartstone Viaggio a Un'Goro: la versione completa potrebbe costare fino a $400

Un utente di Reddit ha calcolato quanto potrebbe costare la versione completa di, la nuova espansione del gioco di carte targato: secondo le sue stime, il prezzo "reale" del pacchetto potrebbe aggirarsi intorno ai

In Heartstone Viaggio a Un'Goro ci sono 135 nuove carte, ma stando alle lamentele dei giocatori sembra che il numero di doppioni contenuti nei pacchetti sia troppo alto, quindi bisognerebbe comprarne un discreto numero prima di completare la collezione. Un utente di Reddit, Seaserpent02, ha utilizzato i dati provenienti dall'apertura di 1101 pacchetti per realizzare un programmino in Python che facesse una stima sulla spesa "media" richiesta per trovare tutte le carte dell'espansione. Il risultato parla chiaro: mediamente occorre acquistare all'incirca 316 pacchetti per ottenere tutte le card di Heartstone Viaggio a Un'Goro, per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 399,92 dollari.

Voi siete stati più fortunati nell'apertura dei nuovi pacchetti di Heartstone?