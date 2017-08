Heavy Rain Suicide Run e Rainbow Six Siege giocati in diretta mercoledì 2 agosto

Due nuovi appuntamenti targati Everyeye Live in programma per la giornata odierna, dedicati a, entrambe in onda mercoledì 2 agosto sui nostri canali Twitch e YouTube.

Alle 17:00 Alessandro Bruni sarà in diretta per continuare la speciale "Suicide Run" di Heavy Rain mentre questa sera alle 21:00 RapiDNade giocherà con Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Entrambi gli appuntamenti andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube agli orari indicati: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.