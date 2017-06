ha aggiunto un nuovo traguardo sulla sua pagina Facebook ufficiale per festeggiare le 4,5 milioni di copie vendute di. Il dato (aggiornato al 31 marzo scorso) include le vendite delle versioni per PlayStation 3 e PlayStation 4.

Uscito originariamente nel 2010, Heavy Rain ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, la riedizone per PlayStation 4 è stata invece pubblicata nel 2016 inizialmente in bundle con Beyond Due Anime Remastered e successivamente in versione standalone digitale scaricabile dal PlayStation Store.

Quantic Dream è attualmente al lavoro su un nuovo progetto per PlayStation 4, Detroit Become Human, che potrebbe essere mostrato nuovamente all'E3 di Los Angeles.