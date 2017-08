Hellblade girerà fino ai 1440p su PS4 Pro; HDR non presente al lancio

Nei giorni scorsi,ha confermato che, ormai prossimo all'uscita, supporterà PlayStation 4 Pro . Oggi, grazie ad un'intervista di WccfTech, apprendiamo maggiori informazioni sulla risoluzione a cui sarà in grado di girare il titolo sulla console premium di

Come dichiarato da Tameem Antoniades, co-fondatore e creative director di Ninja Theory, Hellblade sarà renderizzato ad una risoluzione nativa di 1440p su PS4 Pro upscalati in 4K (in caso si scelga la modalità a 30fps). Per quanto riguarda l'HDR, invece, la software house ha confermato che non sarà presente al lancio, ma arriverà in un secondo momento (presumibilmente sia su console che su PC).

Infine, soffermandosi sulla versione per Personal Computer del titolo, Antoniades ha dichiarato che, per accostare i 60fps alla risoluzione 4K, i giocatori avranno bisogno di una configurazione "bestiale". A tal proposito, il creative director ha dichiarato che i requisiti raccomandati per l'edizione PC, non ancora disponibili, verranno diffusi pubblicamente appena sarà possibile.