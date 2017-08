Hellblade, LawBreakers e Sine Mora EX tra le ultime novità del PlayStation Store

Come ogni martedì, il PlayStation Store si aggiorna con tante novità per le piattaforme Sony (): giochi completi, demo, beta, preordini e tanti altri contenuti per tutte le console della casa giapponese, ora disponibili per il download. Di seguito, la lista completa delle ultime novità della settimana.

Novità PlayStation 4

Tra le principali novità del PlayStation Store segnaliamo l'arrivo di Hellblade Senua's Sacrifice, Sine Mora EX, The Long Dark, Batman The Enemy Within Episodio 1 (Enigma) e LawBreakers, nuovo gioco del papà di Gears of War. A seguire, l'elenco completo dei nuovi giochi per PS4:

Hellblade Senua's Sacrifice - 8 Agosto 29,99 euro

LawBreakers - 8 Agosto 39,99 euro

LawBreakers Deadzo Deluxe Edition - 8 agosto 59,99 euro

Batman The Enemy Within Season Pass - 8 agosto 29,99 euro

Batman The Enemy Within Episodio 1 Enigma - 8 agosto 8,99 euro

Sine Mora EX - 8 agosto 29,99 euro

Blackhole The Complete Edition - 8 agosto 19,99 euro

Mega Man Legacy Collection 2 - 8 agosto 19,99 euro

Mega Man Legacy Collection 1 & 2 Combo Pack - 8 agosto 19,99 euro

Masquerada Songs and Shadows - 8 agosto 19,99 euro

The Incredible Adventures of Van Helsing II - 8 agosto 19,99 euro

Comet Crash 2: The Kronkoid Wars - 8 agosto 9,99 euro

Graceful Explosion Machine - 8 agosto 7,99 euro

Neon Drive - 8 agosto 14,99 euro

The Long Dark - 8 agosto 19,99 euro

Sudden Strike 4 - 8 agosto 39,99 euro

Wonder Boy: The Dragon’s Trap + OST Bundle - 11 agosto 19,99 euro

Plague Road - 11 agosto 9,99 euro

ACA NeoGeo The King of Fighters '96 - 11 agosto 7,99 euro

PlayStation Vita

Tre le uscite disponibili anche su PlayStation Vita, ovvero Plague Road, Energy Balance e il bundle di Fallen Legion:

Energy Balance - 11 agosto 9,99 euro

Fallen Legion Bundle - 11 agosto 9,99 euro

Plague Road - 11 agosto 9,99 euro

PS4 DLC

M46 Patton KR Ultimate (World of Tanks)

Panzer 58 Mutz Ultimate (World of Tanks)

Rheinmetall Skorpion G Ultimate (World of Tanks)

The Docks and Roll Pack (Flatout 4)

Starfire (Injustice 2) (solo per i possessori del Season Pass fino al 15 agosto)

LawBreakers 11 Stash Drops

LawBreakers 2 Stash Drops

LawBreakers 24 Stash Drops

LawBreakers 5 Stash Drops

LawBreakers 50 Stash Drops

LawBreakers Deadzo Deluxe Extras

Dead or Alive 5 Last Round Core Fighters + Kokoro

Sudden Strike 4: The Battle of Kursk

Ricordiamo inoltre che sono ora disponibili anche i giochi gratis di agosto della Instant Game Collection per gli abbonati PlayStation Plus, tra cui Just Cause 3 e Assassin's Creed Freedom Cry.