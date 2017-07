Hellblade Senua's Sacrifice: annunciata la Photo Mode

ha annunciato cheavrà la. Grazie a questa particolare modalità, i giocatori potranno catturare e personalizzare i propri screenshot tratti dall'avventura, applicando una serie di filtri messi a disposizione dal gioco.

In calce alla notizia vi abbiamo riportato alcuni esempi di screenshot che sarà possibile ottenere in Hellblade: Senua's Sacrifice grazie alla Photo Mode. Ricordiamo che il nuovo gioco di Ninja Theory si presenta come un action game in terza persona, in cui vestiremo i panni della protagonista Senua, una guerriera rimasta traumatizzata dopo un brutale attacco dei vichinghi alla sua popolazione (il gioco contiene numerosi riferimenti alla mitologia celtica e nordica).

Hellblade: Senua's Sacrifice uscirà il prossimo 8 Agosto su PC e Playstation 4.