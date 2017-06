Con una GIF animata pubblicata su Twitter,ha annunciato che domani (martedì 6 giugno) arriveranno novità sull'attesissimo. Lo studio non è sceso nei dettagli ma è probabile che il team sia pronto per rivelare la data di uscita e magari altri dettagli sul progetto.

Hellblade Senua's Sacrifice sarà presente all'E3 2017 in forma giocabile allo stand di Sony Interactive Entertainment, il lancio del gioco è atteso nel corso del 2017 su PlayStation 4 e PC (via Steam e GOG), per saperne di più sulla data di uscita esatta dovremo attendere ancora poche ore...