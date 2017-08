Hellblade Senua's Sacrifice: ecco i primi voti della stampa internazionale

è disponibile a partire da oggi su, e con l'occasione sono arrivate le prime recensioni della stampa interazionale. I primi voti sono tendenzialmente positivi.

Al momento il voto più alto è stato assegnato da GamesBeat (95/100), mentre portali come IGN, Trusted Reviews e Playstation Lifestyle hanno assegnato una valutazione di 90/100. Fioccano diversi 80/100, come quelli di Game Informer, Push Square e GameSpot. Andando più in basso, troviamo il 75/100 di Destructoid e il 60/100 di Metro Game Central. Curiosa la valutazione assegnata da Jim Sterling: nonostante abbia ricavato buone impressioni dal gioco in termini di gameplay e atmosfera, il giornalista britannico ha optato per il voto minimo (10/100) perché si è imbattuto in un bug che lo ha costretto a ricominciare da capo, il voto definitivo arriverà nelle prossime ore.

La redazione di Everyeye.it, invece, ha deciso di valutare Hellblade: Senua's Sacrifice con un 65/100 (ecco la nostra Video Recensione). Nel momento in cui riportiamo la notizia, il nuovo gioco di Ninja Theory ha accumulato un Metascore di 76/100.