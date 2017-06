Hellblade: Senua's Sacrifice esce l'8 agosto su PC e PlayStation 4

ha oggi annunciato cheuscirà il 9 agosto 2017 su Windows PC e PlayStation 4. Il titolo sarà distribuito esclusivamente in formato digitale via Steam, GOG.com, e PlayStation Store al costo di 29,99 euro.

Gli utenti che effettueranno il pre-order sul PlayStation Store otterranno come bonus un tema dinamico raffigurante un albero in fiamme tratto dal gioco. Coloro che invece preordineranno il titolo su PC potranno scaricare Hellbalde: Senua's Song, un breve racconto illustrato pubblicato in collaborazione con Valiant Entertainment contenente i commenti del creative director Tameem Antoniades e diversi concept art.

Hellblade: Senua's Sacrifice uscirà l'8 agosto su PC e PS4. In cima all'articolo trovate un nuovo trailer del gioco pubblicato in giornata da Ninja Theory.