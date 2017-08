Hellblade: Digital Foundry mette a confronto le versioni PS4 e PS4 Pro

La nuova video analisi di Digital Foundry è dedicata a, titolo targatoqui messo a confronto su PlayStation 4 standard e PlayStion 4 Pro.

Come già vi avevamo riferito, selezionata l'apposita modalità, Hellblade presenta una risoluzione dinamica di 1440p upscalati in 4K su PS4 Pro: ciò significa che, nelle fasi più concitate, la risoluzione di partenza potrebbe scendere fino ai 1080p. Questo, secondo Digital Foundry, è uno dei lati più negativi della versione PS4 Pro, che in determinate circostanze risulta troppo vicina a ciò che vediamo su PS4 standard. Molto bene invece l'apporto del supersampling su pannelli 1080p, che riescono così a presentare un aspetto grafico estremamente nitido e ben definito.

Il gioco gira ad un frame-rate sbloccato su PS4 standard e su PS4 Pro nella modalità incentrata sulla risoluzione: in questo caso le performance delle due versioni appaiono sostanzialmente identiche. Selezionando la modalità a 60FPS si otterrà, naturalmente, un'esperienza di gioco più fluida ma dall'impatto grafico minore.

Hellblade: Senua's Sacrifice è disponibile su PS4 e PC.