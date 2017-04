Durante un' intervista rilasciata a Gameinformer, il Creative Director diha dichiarato che non c'è nessun piano per la realizzazione di DLC destinati a. Lo stesso discorso vale anche per le microtransazioni.

Insomma, sembra che Hellblade: Senua's Sacrifice non riceverà nessun tipo di contenuto aggiuntivo dopo il rilascio, atteso nel corso del 2017 su PC e Playstation 4 (ricordiamo che il gioco è entrato nella fase Alpha dello sviluppo). Durante la stessa intervista, il Creative Director ha dichiarato che la compagnia sta lavorando a quattro progetti, tre dei quali sono ancora avvolti nel mistero.

Cosa vi aspettate da Hellblade: Senua's Sacrifice e dai futuri progetti di Ninja Theory?