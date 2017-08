Hellblade: Senua's Sacrifice non include un sistema di Permadeath

Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, numerose sono state le polemiche emerse in rete nei confronti dell'apparente sistema di Permadeath presente all'interno di, nuovo gioco didisponibile ora su PC e PS4.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler su Hellblade: Senua's Sacrifice. In caso voleste preservare la vostra personale esperienza di gioco, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

Nelle prime fasi di gioco, Senua si ritrova a combattere una battaglia che non potrà vincere in alcun modo: uno script del gioco vi porterà alla sconfitta, e da questo punto in poi il corpo della nostra protagonista sarà assalito da dei viticci oscuri che cresceranno sempre più in quantità in rapporto alle morti che subiremo nel corso dell'avventura (un dettaglio specificato in-game dal gioco stesso), fino a portare, teoricamente, al game over definitivo. Questo ha portato a credere con assoluta certezza che il gioco includesse un sistema di Permadeath; che la partita dovesse inevitabilmente ricominciare dall'inizio se fossimo periti un certo numero di volte.

Ma così non è, come dimostrato dai colleghi di PCGamesN: il video che trovate in testata testimonia che anche dopo 50 morti sarà possibile proseguire il viaggio da dove lo si era interrotto. A questo punto, quindi, sembrerebbe che la feature serva semplicemente ad aggiungere un certo senso di tensione al giocatore, che potrebbe così affrontare i pericoli con un'immersione ed un'attenzione maggiori. Vedremo se Ninja Theory deciderà di commentare ufficialmente la questione.

Hellblade: Senua's Sacrifice è disponibile per PC e PS4. Qui trovate la nostra Recensione.