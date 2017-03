Hellblade: Senua's Sacrifice: nuovo diario dello sviluppatore sul sound design

Ninja Theory ha pubblicato un nuovo diario dello sviluppatore per la sua prossima produzione Hellblade: Senua’s Sacrifice, previsto per PlayStation 4 e PC. Il video mette in mostra le tecniche audio utilizzate per creare il mondo di Hellblade, riflesso vivo della mente di Senua.

Il titolo farà uso di un fenomeno percettivo, l'effetto McGurk, con l'intento di far sentire ai giocatori il mondo attraverso la mente della protagonista. Nel corso della sua avventura, i suoi cambiamenti emotivi influenzeranno il modo in cui percepisce i suoni. Ninja Theory, sin dall'inizio dello sviluppo, non ha nascosto di voler ridurre l'hud di gioco ai minimi termini, e uno degli elementi sostitutivi che guiderà il giocatore sarà l'audio 3D. Ad esempio, ci sarà una sezione di gioco dove lo schermo sarà completamente oscurato, ma grazie a questa tecnica sonora il giocatore riuscirà a orientarsi.

Hellblade: Senua’s Sacrifice, recentemente entrato in fase Alpha, uscirà nel corso del 2017 su PC e PlayStation 4.