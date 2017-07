Hellblade Senua's Sacrifice: nuovo filmato incentrato sulle psicosi di Senua

ha pubblicato su Youtube un nuovo filmato di. Si tratta di un breve estratto di un video di approfondimento della durata totale di 25 minuti incluso nel gioco, incentrato sulle psicosi di Senua.

Per rappresentare al meglio la malattia mentale della protagonista, il team ha collaborato con esperti del settore, come il professor Paul Fletcher, psichiatra e insegnante di neuroscienze presso l'Università di Cambridge, che in questo speciale ci racconta la sua esperienza con il medium videoludico. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Hellblade: Senua's Sacrifice sarà disponibile a partire dal prossimo 8 agosto su Playstation 4 e PC al prezzo di 29.99 euro.