Hellblade Senua's Sacrifice: un nuovo video gameplay mostra gli enigmi

ha pubblicato un nuovo video di gameplay dedicato a, in cui possiamo vedere la risoluzione di alcuni puzzle presenti nel gioco. Sembra che il nuovo titolo deinon si limiterà a proporre una formula da semplice action game.

Intervistato ai microfoni del magazine americano (che ha dedicato la copertina di Maggio a Hellblade), il creative director Tameem Antoniades ha dichiarato che Hellblade Senua's Sacrifice offrirà qualcosa in più di un semplice action game, proponendo anche una serie di enigmi "sperimentali" che metteranno a dura prova le capacità del giocatore.

Tra le altre dichiarazioni emerse su GameInformer, ricordiamo che Ninja Theory ha confermato di essere al lavoro su quattro nuovi progetti, e che per Hellblade Senua's Sacrifice non è previsto nessun piano di rilascio per i DLC. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.