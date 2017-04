Hellblade Senua's Sacrifice sarà distribuito su GOG privo di DRM protettivi

ha oggi annunciato che la versione PC disarà distribuita anche su Good Old Games, marketplace digitale di proprietà di. Per celebrare l'annuncio è stato pubblicato un nuovo video del gioco, che trovate riporato in cima all'articolo.

Tutti i giochi presenti su GOG sono privi di qualsivoglia DRM protettivo: Hellblade Senua's Sacrifice non farà eccezione, e sarà quindi giocabile senza essere necessariamente connessi ad Internet e senza dover procedere ad attivazioni di alcun tipo.

Lasciandovi alla visone del filmato, ricordiamo che Hellblade Senua's Sacrifice uscirà nel corso del 2017 su PC e PlayStation 4. Recentemente è stato mostrato un nuovo video gameplay del titolo, nel mentre Ninja Theory ha escluso il possibile arrivo di DLC post-release.