IGN USA ha pubblicato in esclusiva (come parte del programma IGN First) un video che mostra dieci minuti di gameplay di: il filmato è tratto dalle fasi iniziali del gioco e vede la protagonista attraversare il ponte che conduce verso la Terra dei Morti.

Il percorso, seppur breve, si rivelerà decisamente ricco di ostacoli e pieno di nemici pronti a tutto per di conquistare la nostra anima e sbranare il nostro corpo.

Potete vedere il video sul canale YouTube di IGN.com, nella giornata di ieri Ninja Theory ha svelato i dettagli sul Photo Mode del gioco, ricordiamo che Hellblade Senua's Sacrifice sarà disponibile dall'8 agosto su PlayStation 4 e PC Windows.