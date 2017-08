ha pubblicato oggi il trailer di lancio di, nuovo progetto dello studio in arrivo domani (martedì 8 agosto) su PlayStation 4 e PC Windows.

Il Launch Trailer dura trenta secondi e mostra alcune scene legati ai ricordi della protagonista, oltre a brevissime sequenze di combattimento. Hellblade Senua's Sacrifice sarà in vendita al prezzo budget di 29.99 euro in formato digitale su PlayStation Store, Steam e GOG. Il gioco sarà ottimizzato per PlayStation 4 Pro anche se il supporto per l'HDR non sarà presente al lancio, come confermato recentemente dagli sviluppatori.