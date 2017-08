Hellblade Senua's Sacrifice: Video Recensione del nuovo gioco di Ninja Theory

è un titolo intrigante e ricco di fascino ma purtroppo alquanto debole in termini di puro gameplay. La sensazione finale è quella di un progetto per certi versi forse troppo ambizioso, riuscito però solamente a metà.

Hellblade Senua's Sacrifice è un prodotto penalizzato da scelte di design controverse e da limiti probabilmente dettati dalla sua peculiare natura in bilico tra AAA e produzione indipendente, che hanno trasformato Hellblade in una piccola-grande occasione persa.



Dategli una possibilità se vi solletica l'idea di avventurarvi in una spirale di follia, a patto però di non avere aspettative troppo elevate sul fronte della giocabilità. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Hellblade ricordandovi che il gioco è disponibile da oggi (martedì 8 agosto) su PC e PlayStation 4.