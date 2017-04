, lo studio dietro, è alla ricerca di nuove figure professionali da integrare nel team. L'annuncio di lavoro è stato pubblicato sul sito ufficiale dello sviluppatore: tra gli incarichi proposti c'è il ruolo di direttore tecnico.

Insomma, Hello Games è intenzionata a rinforzare il proprio organico per venire incontro ai prossimi impegni. Che si tratti di nuovi aggiornamenti per No Man's Sky? O magari di un nuovo progetto? Intanto vi ricordiamo che il simulatore spaziale ha ricevuto di recente il Path Finder Update, aggiornamento che introduce nuovi veicoli, modalità di gioco e il supporto a Playstation 4 Pro.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.