Hello Labs: un'iniziativa per supportare gli studi indie fondata da Hello Games

, sviluppatori del controverso, ha annunciato di aver fondato, un'iniziativa atta a supportare gli studi di sviluppo indipendenti che incentrino i propri giochi sulla generazione procedurale degli elementi o che presentino un lavoro spiccatamente sperimentale.

La notizia giunge da Sean Murray in persona, che ha diffuso l'annuncio durante la GDC 2017 nel corso della sua presentazione "Building World Using Math(s)". Murray ha inoltre rivelato che Hello Labs si occuperà di finanziare e supportare uno o due progetti alla volta, e che uno di questi è già in fase di sviluppo attivo presso la neonata compagnia. Maggiori dettagli saranno diffusi in futuro.

Durante la presentazione, Murray ha inoltre specificato che Hello Games rimane tuttora impegnata su un nuovo update di No Man's Sky.