Nuovo appuntamento targato Everyeye Live: a partire dalle 17:00 di oggi (mercoledì 24 maggio) Alessandro Bruni giocherà in diretta con, uno stealth horror ad alto tasso di disagio, che sta riscuotendo un discreto successo su Steam.

In Hello Neighbor (Alpha 4) dovremo sventare i loschi piani del nostro vicino, che sembra nascondere un cadavere in cantina. Ma sarà davvero così? Scopritelo sintonizzandovi sui nostri canali Twitch e YouTube, a partire dalle ore 17:00: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.