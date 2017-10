ha annunciato che pubblicherà l'edizione retail diper Xbox One. Il gioco è uscito lo scorso mese di agosto in versione digitale su PC e Xbox One e godrà ora di un lancio in formato fisico.

L'edizione scatolata di Hello Neighbor è ora disponibile per il preordine in Nord America presso i principali rivenditori (Amazon, GameStop, Target, Best Buy) al prezzo di 29.99 dollari con uscita prevista per l'8 dicembre. Al momento non ci sono notizie precise riguardo il lancio in Europa, attendiamo dunque eventuali conferme da parte del publisher.