Il team canadeseha annunciato, un nuovo soulslike ad ambientazione spaziale in arrivo a fine anno. La campagna di raccolta fondi partirà il 6 aprile, lo stesso giorno il gioco farà la sua comparsa su Steam Greenlight.

Hellpoint è un soulslike sci-fi che sembra prendere spunto dalla serie From Software, proponendo una formula decisamente simile a quella di Dark Souls, ambientata però nello spazio profondo. Gli sviluppatori vogliono però differenziare il loro prodotto puntando su caratteristiche come il PvP e la co-op in locale e split-screen.

Il gioco è atteso per la fine dell'anno su PC, Xbox One e PlayStation 4, domani Hellpoint farà il suo debutto su Kickstarter e Steam Greenlight.