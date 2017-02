Here They Lie sarà giocabile anche senza PS VR, in arrivo il supporto a PS4 Pro

ha annunciato sulle pagine del Playstation Blog che da domani sarà possibile giocare aanche senza Playstation VR. Gli utenti che hanno già acquistato il titolo potranno scaricare gratuitamente una patch di aggiornamento.

L'update introdurrà anche il supporto a Playstation 4 Pro: questa versione presenterà una risoluzione pari a 4K e HDR, e godrà di ombre, effetti di post-processing e ambient occlusion di maggior qualità. Inoltre, verranno aggiunte diverse feature, come la possibilità di selezionare il capitolo desiderato e di riconfigurare i comandi del controller, e un tutorial più esaustivo. Per maggiori informazioni su Here They Lie, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'edizione PS VR.