Hero Mission: il clone cinese di Overwatch con Rambo, Immortan Joe e Green Arrow

Si intitolatoed è un MOBA/FPS mobile prodotto in Cina, salito agli onori della cronaca per la sua forte somiglianza con. Musiche, menu, interfaccia, meccanica di gameplay e design dei personaggi, tutto sembra decisamente ispirato al gioco Blizzard.

Ma c'è di più, perchè gli sviluppatori hanno deciso di ampliare il roster con personaggi di fantasia ispirati a Rambo, Immortan Joe (Mad Max), Green Arrow, scavando più a fondo è possibile notare anche un guerriero con cappuccio simile a Ezio Auditore e persino uno Stormtrooper di Star Wars.

Al momento, Hero Mission non è disponibile in Occidente e secondo Kotaku non è escluso che Blizzard o altre società occidentali decidano di procedere per vie legali contro gli sviluppatori per violazione di copyright...