Heroes of the Storm 2.0: appuntamento con Merlo stasera su Twitch alle 21:00

Questa sera alle 21:00 nuovo appuntamento con Everyeye Live:sarà in diretta per parlare di, il corposo aggiornamento del gioco Blizzard che introdurrà numerose novità.

Un nuovo sistema di progressione e ricompense, migliorie all'interfaccia e un nuovo personaggio (Cassia), queste sono solamente alcune delle novità di Heroes of the Storm 2.0, in arrivo a fine mese.

Per saperne di più vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch stasera alle 21:00, il Merlo risponderà in diretta a tutte le vostre domande: vi consigliamo di iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione, il Merlo e la community. Vi aspettiamo!