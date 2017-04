Heroes of the Storm 2.0: disponibile ora il nuovo aggiornamento

si aggiorna alla versione 2.0: questo corposo update apporta tantissime migliorie al MOBA di, introducendo un nuovo sistema di progressione, l'aggiunta di nuovi forzieri, mappe e personaggi aggiuntivi.

Nello specifico, il sistema di progressione è stato profondamente rivisitato, così come le ricompense dei forzieri, inoltre fanno il loro debutto il personaggio di Genji e la mappa Hanamura, due contenuti che i fan di Overwatch conoscono bene.

Per festeggiare l'arrivo di Heroes of the Storm 2.0, Blizzard ha deciso di regalare 100 gemme utilizzabili per ottenere un Mega Pacchetto a scelta tra Assassino, Flessibile, Supporto e Specialisti, Difensori e Combattenti. Per ottenere l bonus basterà effettuare almeno un login entro il 22 maggio.

Per saperne di più sulle novità in arrivo vi rimandiamo al nostro approfondimento su Heroes of the Storm 2.0 e al changelog pubblicato sul sito ufficiale del gioco.