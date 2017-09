Heroes of the Storm: Ana e la nuova Patch live nel PTR

La nuova, corposa, patch diè finalmente arrivata sule sarà disponibile per il test fino al. Durante questo periodo, i giocatori del Nexus potranno provare i nuovi contenuti prima che le modifiche vengano ufficialmente implementate.

Come abbiamo visto pochi giorni fa, la nuova Patch è stata anticipata da un video che ha posto sotto i riflettori prima di tutto il nuovissimo eroe, il capitano Ana Amari, co-fondatrice della squadra Overwatch. Il temibile cecchino, che giunge a brevissima distanza da Kel'Thuzad, andrà ad arricchire il sempre più corposo roster del MOBA targato Blizzard. Sembra, insomma, che i membri del team Overwatch andranno a monopolizzare l'inizio della stagione autunnale. Dopo Ana, infatti, dovrebbe scendere in campo anche Junkrat, soggetto psicopatico ossessionato dagli esplosivi e, nell'ordine: anarchico, ladro, demolitore, mercenario, accattone.

Ana, nel Nexus, potrà contare sulle seguenti abilità base:

Dardo Curativo (Q)

Scaglia un Dardo Curativo che cura il primo eroe alleato colpito di 250 Salute.

Granata Biotica (W)

Lancia una granata nella zona selezionata. Gli eroi alleati colpiti rigenerano 175 Salute e ricevono un bonus del 25% alle cure per 3 secondi. I nemici colpiti subiscono 60 danni e ricevono il 100% di cure in meno per 2 secondi.

Dardo Soporifero (E)

Scaglia un dardo che addormenta il primo eroe nemico colpito, lasciandolo inabilitato per 3 secondi. L'effetto termina all'istante se il bersaglio subisce danni dopo i primi 0,5 secondi. Non può essere usato sui veicoli.

Invece, due sono le abilità eroiche che la caratterizzeranno:

Biostimolatore (R)

Potenzia un eroe alleato, rigenerando 200 Mana. Per i successivi 8 secondi, fornisce un bonus del 30% alla Potenza magica e i tempi di recupero delle abilità base scorrono il 150% più rapidamente. Non può essere usato su Ana.

Occhio di Horo (R)

Ana si piazza in posizione di cecchino, e può sparare fino a 8 colpi con portata illimitata, verso il primo eroe alleato o nemico o la prima struttura nemica sulla sua traiettoria. Gli alleati rigenerano 300 Salute e i nemici subiscono 175 danni. Infligge il 50% di danni in meno alle strutture. Ana non può muoversi finché Occhio di Horo è attivo.

Con Ana, inoltre, farà il suo debutto anche un nuovo campo di battaglia, sempre proveniente dall'universo di Overwatch: le Industrie Volskaya. Per l'occasione, avrà inizio anche un nuovo Evento e una nuova rissa a base di mecha.

Nell'attesa di poter approfondire la conoscenza con Ana (se volete, c'è sempre l'Antro degli Eroi da spulciare) , per tutte le modifiche e i bug fix del caso vi rimandiamo al changelog completo pubblicato da Blizzard nelle scorse ore.