Heroes of the Storm: Ana di Overwatch presentata con un video introduttivo

Come già vi abbiamo riferito sulle nostre pagine, Ana Amari e Junkrat difaranno presto il loro debutto su, il MOBA di

Il publisher ha quindi pubblicato un nuovo video con cui ci illustra le caratteristiche principali di Ana: così come accade in Overwatch, l'eroina si dimostra un'eclettica combattente, capace di avvelenare o far cadere nel sonno i propri nemici, ma anche di curare i propri alleati.

Non abbiamo ancora una data precisa per quanto riguarda il debutto di Ana in Heroes of the Storm, ma è plausibile pensare che Blizzard possa inserirla nel prossimo PTR. Ricordiamo inoltre che Pachimari Mania, prossimo evento del gioco, farà apparire le casse loot nei pressi dell'area di partenza durante il pre-match.