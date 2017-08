Heroes of the Storm: annunciato l'evento Chiamata di Kel'Thuzad

Nella diretta pre- Gamescom tenutasi quest'oggi,ha annunciato due importanti novità per: l'eventoe il conseguente arrivo nel roster del braccio destro del Re dei Lich.

Ulteriori informazioni sull'evento saranno condivisi nel corso dei prossimi giorni, nel frattempo godiamoci il trailer di annuncio in cui possiamo osservare l'Arcilich di Naxxramas scatenare il suo potere, accompagnato da Sonya Death Knight, Zagara Crypt Queen e Jaina Dreadlord. In Heroes of the Storm Kel'Thuzad è un Assassino dal grande coefficiente d'attacco che può fare affidamento su abilità che rallentano e stordiscono gli avversari. Trovate tutti i dettagli riguardo le sue abilità sul sito ufficiale del gioco. Cosa ne pensate?