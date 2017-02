Heroes of the Storm: arriva Lúcio da Overwatch

Blizzard Entertainment ha annunciato oggi che il DJ di Overwatch, Lúcio Correia dos Santos, sta per debuttare come personaggio giocabile in Heroes of the Storm: sarà la terza comparsa proveniente dallo sparatutto di Bilzzard ad unirsi al battle arena.

La compagnia californiana ha fatto sapere attraverso un tweet che i giocatori potranno provare Lúcio a breve grazie ad un test pubblico. Le abilità del nuovo personaggio rimangono fedeli a quelle viste in Overwatch, e sarà inoltre dotato di un nuovo colpo chiamato Reverse Amp, in grado di danneggiare e rallentare la squadra avversaria. L’ultima aggiunta in Heroes of the Storm proveniente da un altro gioco risale allo scorso dicembre, quando Zul’jin ha lasciato l’universo di Warcraft per unirsi al battle arena di Blizzard.