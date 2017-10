Heroes of the Storm: disponibile per l'acquisto il pacchetto D.va Distruttrice

Ildi Blizzard continua a sfornare aggiornamenti e nuovi contenuti. Dopo gli hotfix di ieri, da oggi è disponibile nel Negozio un nuovo contenuto esclusivamente dedicato a

Dopo aver corretto il tiro e sistemato alcuni campioni del Nexus (tra cui Alachiara, Ten. Morales, Diablo, Falstad, Sparachiodi e la stessa D.Va) che necessitavano di un intervento immediato, Blizzard pubblica finalmente un nuovo pacchetto per l'eroina proveniente dall'universo di Overwatch.

Il nuovo modello leggendario prende il nome di "D.VA Distruttrice". La nuova skin non si limita a un cambiamento estetico: l'eroina ora appare armata con due cannoni a fusione lavica ed è impreziosita con nuovi effetti per le abilità, rinnovate battute audio e animazioni nuove fiammanti.

A partire da oggi, dunque, potete trovare nel Negozio il Pacchetto D.VA Distruttrice e tutte le variazioni del nuovo modello sono aggiunte ai forzieri.

Ecco la lista completa del contenuto del pacchetto in vendita per 1.910 Gemme:

Eroe D.Va;

Modello D.Va Distruttrice;

Modello D.Va Devastalisca;

Modello D.Va Protettrice della Vita.

Il lungo video pubblicato da Blizzard che potete vedere allegato alla notizia, ci mostra inoltre tutti i contenuti a cui la compagnia ha lavorato per arricchire Heroes of the Storm come modelli epici per la new entry Ana, cavalcature, nuove emoji e così via.