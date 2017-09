Heroes Of The Storm: in arrivo due nuovi personaggi da Overwatch

ha deciso di attingere ancora una volta dal suo sparatuttoper arricchire il roster degli eroi di. In aggiunta, sono in arrivo anche una nuova mappa ispirata allo shooter, skin inedite e un evento dedicato.

I personaggi presi in prestito da Overwatch sono Ana e Junkrat, e al momento non sono state diffuse maggiori informazioni sul ruolo che avranno in Heroes Of The Storm. La nuova mappa, la seconda proveniente dall'FPS, si chiama Volskaya Foundry, ovviamente ispirata alla controparte di Overwatch Volskaya Industries. Trattasi di una mappa composta da tre vie principali con nastri trasportatori che possono aumentare o diminuire la velocità dei giocatori.

La conquista dei punti di controllo permetterà a due membri di una squadra di controllare un gigantesco mech denominato Triglav Protector e scatenare il chaos. Per concludere l'invasione di Overwatch in Heroes Of the Storm, il nuovo evento che arriverà a breve, Pachimari Mania, farà apparire le casse loot nei pressi dell'area di partenza durante il pre-match.