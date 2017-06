Heroes of the Storm: Malthael, il boss finale di Diablo 3, entra nel roster

Dopo numerose voci di corridoio che volevano l'arrivo diin, oggi arriva la conferma ufficiale su Twitter: il boss finale disi aggiungerà al roster del MOBA targato

Al momento non conosciamo la data esatta in cui Malthael verrà inserito nel roster di Heroes of the Storm, ma nel frattempo potete dare uno sguardo alle caratteristiche del personaggio sulla pagina ufficiale dedicata all'eroe. Come potete vedere, Malthael appartiene alla classe degli assassini e avrà la possibilità di ottenere salute danneggiando gli avversari, oltre a potersi teletrasportare verso i nemici marchiati con un attacco base.

Cosa ne pensate di questa nuova introduzione nel roster di Heroes of the Storm? A fondo pagina vi abbiamo riportato il tweet con l'annuncio ufficiale di Blizzard.