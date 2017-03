Heroes of the Storm: il nuovo trailer ci presenta Cassia l'Amazzone

ha oggi pubblicato un nuovo trailer dicon il quale ci presenta il nuovo personaggio introdotto con l'update 2.0: Cassia l'Amazzone.

"Dopo la distruzione del Worldstone, la giovane Amazzone Cassia è cambiata. Ha assistito in prima persona a odio e terrore. Per sopravvivere all'incombente oscurità, ha ora iniziato il suo addestramento nel Nexus", recita la descrizione fornitaci da Blizzard.

In aggiunta, in calce alla notizia, trovate altri video pubblicati oggi dalla compagnia, con i quali ci vengono illustrati tutti i cambiamenti e le novità introdotte con l'update 2.0 del celebre MOBA. Per tutti gli ulteriori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo d'approfondimento.