Heroes of the Storm: tutti i personaggi sbloccati nel weekend del 13 gennaio

La promozione è valida dalle 19:00 di venerdì 13 gennaio e terminerà il 16 gennaio alla stessa ora. Si tratta di una buona occasione per permettere alla community di provare tutti gli eroi del roster, compresi i nuovi personaggi provenienti da World of Warcraft , Starcraft , Diablo e tutti gli altri 16 eroi aggiunti nel corso del 2016.

Altri contenuti per Heroes of the Storm