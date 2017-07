Hey! Pikmin torna a mostrarsi in un nuovo spot promozionale

Nella giornata di oggiha pubblicato sul proprio canale ufficiale un nuovo spot promozionale dedicato a, spin-off della celebre serie che a breve debutterà su 3DS.

Hey! Pikmin è un platform bidimensionale con meccaniche action in cui indosseremo i panni del Capitano Olimar, schiantatosi con la sua navicella su un corpo celeste sconosciuto. Il gioco è già disponibile in Giappone, mentre arriverà in Occidente il 28 luglio, in contemporanea con gli Amiibo a tema e con il New Nintendo 2DS XL. Potete vedere il titolo in azione grazie a recenti video-gameplay condivisi su Youtube. Se invece volete provarlo con mano, potete scaricare una demo gratuita dal Nintendo eShop.