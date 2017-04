Hey! Pikmin annunciato per le console Nintendo 3DS

Il Nintendo Direct trasmesso questa mattina ha svelato Hey! Pikmin, titolo dedicato agli omonimi esserini che uscirà sulle console della famiglia Nintendo 3DS il prossimo 28 luglio.

Il gameplay si discosta dalle meccaniche tradizionali di Pikmin, proponendo per la prima volta un platform bidimensionale. In Hey! Pikmin, il capitano Olimar si schianterà su un nuovo pianeta abitato dai Pikmin, con i quali dovrà interagire per ritrovare e riparare i pezzi della sua navicella spaziale.

In concomitanza con l'arrivo di Hey! Pikmin (28 luglio), sarà messo in vendita anche un nuovo amiibo raffigurante i minuti abitanti dei prati. L'annuncio odierno conferma dunque la volontà di Nintendo di portare Pikmin su 3DS entro il 2017.