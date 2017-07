Hey! Pikmin: ecco l'unboxing dell'amiibo dedicato alle minute creature

Sulle console della famigliaè in arrivo, spin-off della celebre serie che si discosta dalle note meccaniche introdotte per la prima volta su. Grazie al canale YouTube MyGamingBoulevard possiamo dare uno sguardo ravvicinato all'in uscita con il titolo, già disponibile in Giappone.

La statuetta riporta le creature dei prati nelle varianti rossa, gialla, viola, blu e roccia tutti posizionati in modi differenti attorno a quello che sembra essere un pezzo di muro. Sulla base, raffigurante un manto erboso, è possibile inoltre notare un bullone. Hey! Pikmin sarà disponibile in Europa a partire dal 28 luglio 2017 in esclusiva sulle portatili Nintendo; per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare questo video che illustra una panoramica del gioco.