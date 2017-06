ha pubblicato un nuovo trailer giapponese diper 3DS. Il filmato, della durata di quattro minuti, mostra nel dettaglio le ambientazioni, i personaggi e le principali meccaniche di gameplay di questo spin-off della serie.

Hey! Pikmin si presenta come un platform bidimensionale con fasi esplorative ed elementi action, il gioco sarà disponibile in Giappone dal 13 luglio e arriverà in Occidente il 28 dello stesso mese, in contemporanea con il nuovo New Nintendo 2DS XL e alla serie di Amiibo dedicati ai Pikmin.