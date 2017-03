Hi-Rez Studios: Scorpio non ci farà perdere di vista le console attuali

Dopo PlayStation 4 Pro,rappresenterà un ulteriore salto tecnologico per le console, una volta che giungerà sul mercato. Molti sviluppatori si sono già dimostrati entusiasti per il suo imminente arrivo, ma rientra naturalmente nei loro interessi non abbandonare PlayStation 4 e Xbox One, popolate dalla stragrande maggioranza dei giocatori console.

Proprio di questo aspetto ha parlato Rory Newbrough di Hi-Rez Studios durante una recente intervista a GamingBolt. "Ci piace sviluppare partendo dal basso, assicurandoci che sia le macchine low end che quelle di ultima generazione possano far girare i giochi al meglio delle loro possibilità", le sue parole. "Scorpio ci darà l'opportunità di applicare le nostre impostazioni Ultra, ma non perderemo di vista coloro che rimarranno ancorati alle loro attuali macchine".

In aggiunta, seppur non confermando l'arrivo di Paladins su PS4 Pro e Scorpio, Hi-Rez Studios ha dichiarato di star studiando la situazione, e spera di condividere maggiori informazioni in futuro.