Hideki Kamiya parla della cancellazione di Scalebound e nega problemi di salute

Il produttore e game designer giapponese si scusa con tutti coloro che attendevano Scalebound e si dice dispiaciuto per quanto accaduto. In ogni caso, Kamiya continuerà a lavorare su nuovi progetti e a questo proposito smentisce in maniera chiara e decisa le voci che lo volevano a riposo per risolvere problemi di salute relativi allo stress: "Avrei preso una pausa a causa di problemi di salute mentale? Io? Non esiste..."

As you may have already heard, Scalebound has unfortunately been canceled. I'm very sorry to everyone who was looking forward to this game. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 11 gennaio 2017

Sorry to bring you such bad news at the start of the year. All I can do for you is to promise to keep delivering fun games. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 11 gennaio 2017

I'll work extra hard to never have to let you down like this again, so I hope you will keep watching over us in the future too. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 11 gennaio 2017