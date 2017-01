Hideki Kamiya a riposo per problemi di salute legati allo stress?

Nelle ore successive all'annuncio della cancellazione disi sono diffuse in rete alcune voci riguardo le condizioni di salute di, a quanto pare il co-fondatore disarebbe a riposo a causa di alcuni problemi dovute al forte stress degli ultimi mesi.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web senza però trovare una fonte autorevole, oggi su NeoGAF l'insider Shinobi602 fa sapere di aver sentito le stesse voci dalle sue fonti e anche gli insider di This Gen Gaming confermano che il produttore e game designer giapponese si è preso un periodo di riposo per combattere dei problemi di salute non meglio specificati ma legati al notevole carico di stress degli ultimi tempi. Da precisare come la notizia non sia allo stato attuale confermata, riportiamo il tutto per dovere di cronaca.

Ricordiamo che Scalebound è stato cancellato dopo quattro anni di lavoro, Microsoft ha interrotto la relazione con Platinum Games già alla fine del 2016 per motivi non meglio specificati.