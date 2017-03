Hideo Kojima compare tra i crediti di Horizon Zero Dawn

I primi giocatori che hanno portato a terminehanno scoperto la presenza del nome ditra i "ringraziamenti speciali". Non solo, perchè molti membri divengono in realtà citati in questa sezione dei crediti.

Come sappiamo, i due studi hanno stretto una forte collaborazione per lo sviluppo del motore Decima Engine, il quale sarà utilizzato anche in Death Stranding, prossimo progetto di Hideo Kojima.

Oltre allo stesso Kojima, tra gli altri nomi presenti nei credit troviamo Ken Imaizumi, Ayako Terashima e Ludvig Forssell, personalità ben note ai fan della serie Metal Gear. Di seguito, tutti i "veterani" della saga Konami che hanno contribuito allo sviluppo di Horizon Zero Dawn:

Kenichiro Imaizumi (MGS4/PW/R/V producer)

Ayako Terashima (Kojima’s PA)

Ludvig Forssell (MGSV / PT music composition)

Jorge Ken Hashimoto (Kojima’s translator)

Takaaki Ishikawa (MGSV graphics engineer)

Fumito Miyauchi (MGSV Fox Engineer / UI programmer)

Hiroyuki Nakayama (MGSV sound designer)

Akira Inamura (MGSV character artist)

Kohei Ishiyama (MGSV effects programmer)

Makoto Abe (MGSV UI programmer)

Kazuya Adachi (MGSV Fox Engine tech director)

Satoshi Matsuno (MGS3-V level design / artist)

Satoshi Matsuno (MGS3-V programming)

Takayuki Uchida (MGS4-V environment design / artist)

Hiroaki Arai (MGSV programmer / lead tech artist)

Aiko Sakamoto (MGS:PW lead programmer)

Daizoburo Nakamura (MGSV lead programmer)

Yuta Hoshino (MGSV FX engineer)

Nozomu Takeuchi (MGSV art / programmer)

Hideki Sasaki (MGS series art director / character modeler)

Yasuhiro Ikoma (MGS3-V / ZOE2 / PT effects artist)

Ricordiamo che Horizon Zero Dawn è ora disponibile in tutto il mondo in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.